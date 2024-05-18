Rümeysa Pelin Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Trap Kadınlar kategorisinde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

İtalya'nın Lonato şehrinde 15-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Trap Kadınlar kategorisinde yarıştı. Başarılı bir performans sergileyen Kayara, şampiyonada bronz madalyanın sahibi olurken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasının da sahibi oldu. - İSTANBUL