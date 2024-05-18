Rümeysa Pelin Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rümeysa Pelin Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Türk milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Trap Kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

18.05.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Trap Kadınlar kategorisinde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, bronz madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

İtalya'nın Lonato şehrinde 15-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Trap Kadınlar kategorisinde yarıştı. Başarılı bir performans sergileyen Kayara, şampiyonada bronz madalyanın sahibi olurken, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasının da sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pelin Kaya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rümeysa Pelin Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: Rümeysa Pelin Kaya, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement