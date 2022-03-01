RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo - Son Dakika
Üye Girişi

RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo

01.03.2022 11:56
RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo

Bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez koşulacak Türkiye'nin en büyük 'lifestyle' maratonu RUNTALYA'nın onur konuğu, olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Gabriela Szabo olacak.

Bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez koşulacak Türkiye'nin en büyük 'lifestyle' maratonu RUNTALYA'nın onur konuğu, olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Gabriela Szabo olacak. Ünlü Rumen sporcu, Antalya'da koşu tutkunlarıyla buluşacak. Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da koşunun Türkiye'den onur konuğu olarak Antalya'ya gelecek.

Türkiye'nin ilk ve en büyük 'lifestyle' maraton etkinliği olan RUNTALYA Presented by Fraport TAV, bu yıl dünyaca ünlü bir atleti ağırlayacak. 1990'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında orta mesafede dünyanın en iyi atleti olarak gösterilen olimpiyat şampiyonu Rumen sporcu Gabriela Szabo, Antalya'da koşu tutkunları ile buluşacak.

Olimpiyat Oyunları'nda üç kez kürsüye çıkan Szabo, Sydney 2000'de 5 bin metrede şampiyon olurken, 1500 metrede de bronz madalya kazanmış, Atlanta 1996'da ise yine 1500 metrede gümüş madalyayı boynuna takmıştı. Parlak kariyeri boyunca üç kez dünya şampiyonu olan ve bir dönem Romanya Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Szabo, ülkemizde eski milli atlet Süreyya Ayhan ile giriştiği rekabetle de adından söz ettirmişti. 3 bin metre Avrupa rekorunu 17 yıl boyunca elinde bulunduran Rumen atlet, kariyerinde 40'tan fazla büyük şampiyonada kürsüde yer aldı.

Bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez koşulacak RUNTALYA basın lansmanına katılacak olan Gabriela Szabo, maraton öncesi etkinlikler ile koşu startında da hazır bulunacak.

Türkiye'den onur konuğu İsmail Akçay

Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da koşunun Türkiye'den onur konuğu olarak Antalya'ya gelecek. 1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları'nda maraton koşan ve 4. sırayı elde eden Akçay, aynı yıl Tokyo Maratonu'nda da 4. olmayı başarmıştı. 181 kez milli formayı giyen ve 1964-1975 yılları arasında koştuğu maratonlarla dünya çapında adından söz ettiren Akçay, dönemin en iyi 10 maratoncusu arasında gösterilmişti. İsmail Akçay adına her yıl, doğduğu şehir Balıkesir'de yol koşusu düzenleniyor.

Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları, bir festival atmosferinde buluşturan RUNTALYA Presented by Fraport TAV, bu yıl da üst düzey uluslararası bir katılıma sahne olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra, 24 ülkeden bin 400'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya'da buluşacak.

5 Mart Cumartesi günü Muratpaşa Kent Meydanı'nda, Minik Adımlar Koşusu, Baby Run ve Yüksek Topuk Koşusu organize edilecek. 6 Mart Pazar sabahı AKM önünden saat 09.00'dan itibaren start alacak 10K, 21K, 42K ve 10K Corporate Run yarışları sonrası katılımcılar, yine aynı alanda ödüllerine kavuşacak. Koşu festivali, keyifli bir konser ve After Party etkinliği ile son bulacak. - İSTANBUL

RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo
RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo
RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo

YORUMLAR
500
Olimpizmin Türkiye'deki öncüsü: Selim Sırrı Tarcan Olimpizmin Türkiye'deki öncüsü: Selim Sırrı Tarcan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Alp basınla buluştu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan adayı Alp basınla buluştu

Olimpiyat, Türkiye, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: RUNTALYA'nın onur konuğu: Gabriela Szabo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement