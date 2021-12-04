Rusya Premier Ligi'nde oynayan St. Petersburg takımı Zenit ve Kazan takımı Rostov'un dünkü karşılaşması öncesi Zenit oyuncuları, sahaya kucaklarında köpeklerle birlikte çıktı.
Maç öncesi barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerle birlikte çıkan Zenit'li oyuncular her kesimden takdir gördü.
Bu alkış alan seremoni, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
İki takımın karşılaşması 2-2 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar! - Son Dakika Spor