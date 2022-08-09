Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor

09.08.2022 11:54
Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı ailelerin çocukları, Gölbaşı Belediyespor Kulübü tarafından her yıl açılan Yaz Spor Okulları'nda başarılı oldukları dallarda yeteneklerini geliştirip, savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı ailelerin çocukları, Gölbaşı Belediye spor Kulübü tarafından her yıl açılan Yaz Spor Okulları'nda başarılı oldukları dallarda yeteneklerini geliştirip, savaşın izlerini silmeye çalışıyor.

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Musa Şahin, AA muhabirine, amaçlarının Gölbaşı'nda yaşayan Ukraynalı çocukları bir araya getirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Ukraynalı çocukların futbol ve kick boks branşlarında eğitim gördüklerini belirten Şahin, "Göç İdaresinin ilçemize göndermiş olduğu 8 ailenin 20 çocuğuna spor eğitimi veriyoruz. Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatlarıyla burada bu çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerin tamamını ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Her türlü imkanı sağlıyoruz." dedi.

Çocukların spor kurslarına katıldıktan sonra daha sosyal ve kendilerini daha rahat ifade edebilecek duruma geldiklerini vurgulayan Şahin, şunları dile getirdi:

"Ülkelerindeki savaştan dolayı Türkiye'ye gelen kardeşlerimizin ilk en büyük dezavantajları, dil bilmemelerinden dolayı arkadaş edinme problemleri yaşamalarıydı. Bizimle antrenman yapmaya başladıktan sonra kendi yaş gruplarındaki arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurmaya ve Türkçe öğrenmeye başladılar. Şimdi daha sosyal ve kendilerini daha rahat ifade edebilecek duruma geldiler. Gölbaşı'nı kendi yuvaları gibi gördüler."

Gölbaşı Belediyespor Kulübünün yaz spor faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şahin, "Gölbaşı Belediyespor olarak açtığımız Yaz Spor Okulları'nda bin 500 çocuğumuza eğitim vermekteyiz. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, televizyon ve internet alışkanlıklarını azaltmak, sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte 11 branşta spor eğitimi veriyoruz." diye konuştu.

Ukraynalı çocuklar da kendilerine sunulan imkan nedeniyle ilgililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi Unesco Listesi'ndeki Arslantepe'de Kazı Çalışmaları Başladı Unesco Listesi'ndeki Arslantepe'de Kazı Çalışmaları Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür'
Kaynak: AA

Gölbaşı Belediyespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş mağduru çocuklar Gölbaşı'nda spor eğitimi alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş