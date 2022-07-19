Rusya'nın bir numaralı kadın tenisçisi Kasatkina'dan itiraf: Bunu gizli tutarak yaşamak imkansız, eşcinselim - Son Dakika
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Rusya'nın bir numaralı kadın tenisçisi Kasatkina'dan itiraf: Bunu gizli tutarak yaşamak imkansız, eşcinselim

19.07.2022 21:28

Rusya'nın bir numaralı kadın tenisçisi olarak gösterilen Daria Kasatkina, cinsel yönelimiyle ilgili yaptığı açıklamada, eşcinsel olduğunu itiraf etti. Konu hakkında konuşan 25 yaşındaki yıldız, "Rusya'da birçok konu tabu kabul ediliyor. Bir insanın eşcinsel olmak istediği ve eşcinsele dönüştüğü düşüncesi çok saçma. Bunu gizli tutarak yaşamak imkansız. Çok zor ve anlamsız " dedi.

Dünya tenisinin 12 numarası olan Kasatkina eşcinsel olduğunu duyurdu. Oda Tv'nin aktardığı haberde, Rus blogger Vitya Kravçenko'ya verdiği söyleşide bir kadınla ilişkisi olduğunu ve artık cinsel yönelimi gizli tutmanın imkansız olduğunu söyledi. Şu anda Rusya'da yaşamayan Kasatkina, Instagram hesabında kız arkadaşı artistik patinajcı Natalia Zabiiako ile fotoğrafını da paylaştı.25 yaşındaki tenis yıldızı Rusya'da LBGTİ+ bireylere yönelik kısıtlamalara değinirken, "Rusya'da birçok konu tabu kabul ediliyor. Bir insanın eşcinsel olmak istediği ve eşcinsele dönüştüğü düşüncesi çok saçma. Bence bu dünyada karşı cinse ilgili olmaktan daha kolay bir şey yok" dedi.

"BUNU GİZLİ TUTARAK YAŞAMAK İMKANSIZ"

Barselona'da yapılan söyleşide Kasatkina, Rusya'da kız arkadaşının elini tutmasının mümkün olmadığını söylerken, "Bunu gizli tutarak yaşamak imkansız. Çok zor ve anlamsız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA TEPKİ GÖRÜYOR

Rusya'da 2013'ye yürürlüğe giren "eşcinsel propaganda yasası", ülkede LGBTİ+ sembollerinin kullanımını ve Onur Yürüyüşleri'ni engellemek için kullanıldı. Bu kapsamda ünlü tenisçi Rusya'da tepki gördüğünü ve rahat olamadığını aktardı.

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