Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim - Son Dakika
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Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim

01.03.2022 19:33

Sürekli yöneltilen Rusya soruları Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel'i çileden çıkardı. Tekrarlayan sorular karşısında sinirlenen başarılı isim, "Gerçekten artık buna bir son vermelisin! Ben bir politikacı değilim ve savaşı tecrübe etmediğim için sürekli sorularınıza benzer cevaplar vermiş olmak bile bana kötü hissettiriyor." sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili soru sorulması Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel'i küplere bindirdi. Deneyimli hoca daha önce benzer sorulara cevap verdiğini belirterek soru soran muhabire tepki gösterdi.

"CEVAP VEREMEYECEĞİM SORULAR SORMAYI KESMELİSİN"

Tuchel yaptığı açıklamada, "Gerçekten artık buna bir son vermelisin! Ben bir politikacı değilim ve savaşı tecrübe etmediğim için sürekli sorularınıza benzer cevaplar vermiş olmak bile bana kötü hissettiriyor. Ben burada rahat içinde otururken bana cevap veremeyeceğim sorular sormayı kesmelisin." dedi.

"İNŞA ETMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYİN YERLE BİR OLMASINDAN KORKUYORUZ"

Alman hoca daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin soruya verdiği cevapta, "Savaş gerçekten korkunç bir şey. Bunun iyi bir tarafı asla olamaz. Bu olay beni dehşete düşürüyor fakat işime konsantre olmaya çalışıyorum. Ancak benim anlamadığım neden bizim herhangi bir meslek grubundan daha çok dikkatimizin dağılması gerektiğini düşünmeniz. Bizler Chelsea kulübü bünyesinde çalışma fırsatına layık görülmüş insanlarız ve tabii ki burada inşa etmeye çalıştığımız şeyin yerle bir olmasından korkuyoruz. Ancak herhangi bir Avrupa ülkesinden veya kulübünden daha fazla risk hissetmiyoruz. Var olan risk herkes için eşit derece. Herkes gibi biz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz." demişti

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Thomas Tuchel, Ukrayna, Chelsea, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim - Son Dakika
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