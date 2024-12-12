Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.
Rus atıcılar, 22 Aralık'a kadar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Kampta, 30'u kadın 52 sporcu ve 9 antrenör yer alıyor.
Rus ekip, kamp çalışmaları kapsamında günde 2 antrenman yapıyor.
Son Dakika › Spor › Rusya Trap Milli Takımı Mersin'de Kampta - Son Dakika
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