Fenerbahçe, Wilfried Zaha'yı transfer etmek için anlaşmaya çok yakın - Son Dakika
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Fenerbahçe, Wilfried Zaha'yı transfer etmek için anlaşmaya çok yakın

29.06.2023 15:26

Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, mevcut şartlarda en iyi teklifi sunan sarı-lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Kent ve Dzeko transferlerinin ardından hız kesmiyor. Transfer sezonuna fırtına gibi giren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü futbolcu Zaha'ya yaptığı tekliften olumlu geri dönüş aldı.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

TRT Spor'da yer alan habere göre; bonservisi elinde olan Wilfried Zaha, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Fildişi Sahilli futbolcu, mevcut şartlarda en iyi teklifi yapan Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Ekonomik konularda son pürüzlerin giderilmesi halinde Fenerbahçe, Zaha ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

10 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

9 yıldır Crystal Palace formasını terleten Zaha, geçen sezon 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Rüya transfer an meselesi! Dünyaca ünlü futbolcu Zaha, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Rüya transfer an meselesi! Dünyaca ünlü futbolcu Zaha, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
Rüya transfer an meselesi! Dünyaca ünlü futbolcu Zaha, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Nihayet doğru bir transfer tabii gerçekleşirse Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Wilfried Zaha, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Wilfried Zaha'yı transfer etmek için anlaşmaya çok yakın - Son Dakika
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