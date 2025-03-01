Ülkemizde Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray'daki performansı ile hafızalara kazınan Ryan Babel'den çarpıcı itiraflar geldi.
Galatasaray'da oynarken hakem yardımı ile bazı maçları kazandıklarını ifade eden Babel, "Kazanmak için gerçekten çok iyi olmalısınız çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar. Neyse odur. On sene boyunca oradaydım (Süper Lig). Dört farklı takımda oynadım. İki küçük ve iki büyük kulüpte oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim. Biz Galatasaray'dık ve "bugün şanslıydık, bugün hakem bize çok yardımcı oldu" dediğim maçları kazandık." dedi.
Hollandalı oyuncunun sözleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Özellikle rakip takım taraftarları Babel'in sözlerini paylaşarak geçmiş yıllarda yaşanan duruma sitemlerini dile getirdi.
Babel, Kasımpas¸a'da 59 mac¸ta 14 gol, 12 asist, Bes¸iktas¸'ta 89 mac¸ta 29 gol, 12 asist, Galatasaray'da 100 mac¸ta 17 gol, 8 asist, Eyu¨pspor'da 29 mac¸ta 5 gol, 1 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu - Son Dakika
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