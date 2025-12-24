İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kulüp binasında yapılacak toplantıda Başkan Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.
Öte yandan, Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim de belli. Söz konusu durumda Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğü gereğince Başkanvekili Murat Salar'ın görevi devralacağı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)