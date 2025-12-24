Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saadettin Saran\'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkan Saadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi beklenirken, söz konusu durumda başkanlık koltuğuna vekalet edecek isim de belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Kulüp binasında yapılacak toplantıda Başkan Saran'ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ

Öte yandan, Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim de belli. Söz konusu durumda Fenerbahçe Spor Kulubü tüzüğü gereğince Başkanvekili Murat Salar'ın görevi devralacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Saadettin Saran, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Spor Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    Saran gidiyor... Salar geliyor... Haydaaaaa :) 220 2 Yanıtla
  • Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    Bi de Ramboyu deneyin. Son 3üne kıyasla her yönüyle temiz bi profil :) 116 12 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    bunların derdi Fenerbahçe Ali koç kalsaydı onada bir bahane uydurup tutukluyacaklardı 15 105 Yanıtla
    Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    Tamamen bireysel bi durum. Esas Ali onca yaptığına rağmen alınmadıysa dertleri demek ki Fenerle ilgili değil. Aksine Aliyi kolladılar. 72 3
  • 197171 197171:
    fenerin anlına kara leke 73 14 Yanıtla
  • Senol.3437 Senol.3437:
    ulan baronlar nerde sıkıyorsa onlarıda tutuklayın 50 8 Yanıtla
    Eren Eren:
    kendilerine mi kelepce takacaklar, fiziken mumkun degil ki...hem onlar uysturucu kullanmıyor, pudra sekeri o, pudra. yanlıs gorduk biz 20 8
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:16:04. #7.12#
SON DAKİKA: Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.