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Saatçı: "Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor' - Son Dakika

Saatçı: "Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor'

26.11.2021 11:58
Saatçı: "Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor'

Hukukçu ve spor yorumcusu Melih Saatçı, Trabzonspor'un emin adımlarla şampiyonluğa gittiğini söyledi.

Hukukçu ve spor yorumcusu Melih Saatçı, Trabzonspor'un emin adımlarla şampiyonluğa gittiğini söyledi.

Avukat kimliğinin yanı sıra televizyon, internet platformları ve çeşitli basılı medya organlarında Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarına ilişkin analiz ve yorumlar yapan, köşe yazıları yayımlanan Saatçi, bilgisine ve görüşlerine yer verilir hale geldi. Kurucusu ve yorumcusu olduğu 'Trabzonspor Saati' isimli TV programında da programa çıkan başarılı yorumcu, Çay TV'de haftalık yorumlarına devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada en çok konuşulan konulardan birinin futbol olduğunu, insanların futbolu bir iletişim aracı olarak gördüklerini kaydeden Saatçi; "Dünyada milyarlarca insan futbol konuşuyor. Yorumculuk boyutu futbolu daha zevkli hale getiriyor. Teknik analizler, strateji, öngörü barındırıyor. Yaptığım analizler ve yorumlar 'yerinde' olması dolayısıyla hakkında konuştuğum takımlara da başarı için kapı aralayacaktır. Amacım Türk sporuna katkı verebilmek. Tabi ki konuştuğum takımların başında Trabzonspor geliyor. İnsanın tuttuğu takım hakkında objektif yorumlar yapabilmesi zor ancak işi zevkli kılan nokta da burası. Objektif olarak konuşmam gerekirse Trabzonspor bu yıl şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor" dedi.

Yorumlarının geniş kesimlere ulaşması için televizyon, gazete, dergi, yeni medya araçlarını kullanarak iletişim yolunu seçtiğini kaydeden Saatçi, köşe yazarlığı ve TV programcılığına yoğun iş temposu elverdiği sürede devam edeceğini belirtti. - BATMAN

Saatçı: Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor'

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Medya, Çay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Saatçı: 'Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor' - Son Dakika Spor


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