Sabalenka, Fransa Açık'ta İkinci Tura Yükseldi
Sabalenka, Fransa Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

26.05.2026 17:01
Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta ikinci tura geçti. Adam Walton sürpriz yaptı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 4 kez grand slam şampiyonu Sabalenka, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Turnuvada geçen yılın finalisti Sabalenka, bir saat 15 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Ann Li (30), Emma Navarro, Claire Liu, Hırvat Donna Vekic ve Yunan Maria Sakkari rakiplerini geçerek ikinci tura kaldı.

Tek erkeklerde ise dünya 97 numarası Avustralyalı Adam Walton, Rus Daniil Medvedev'i (6) 3-2 (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) yenerek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde Yunan Stefanos Tsitsipas, Fransız Moise Kouame, İtalyan Matteo Arnaldi, Arjantinli Facundo Diaz Acosta ve Şilili Alejandro Tabilo da ikinci tura çıktı.

Kaynak: AA

Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

