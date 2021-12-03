Üye Girişi
Sabri Kaya: "Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli" - Son Dakika

Sabri Kaya: "Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli"

03.12.2021 00:57
Sabri Kaya: "Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli"

Altınordu Antrenör Akademisi (ANTAK) Direktörü Doç. Dr. Sabri Kaya, Türk futbol kulüplerinin Amerikan Futbol pazarını keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Altınordu Antrenör Akademisi (ANTAK) Direktörü Doç. Dr. Sabri Kaya, Türk futbol kulüplerinin Amerikan Futbol pazarını keşfetmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas Eyaleti'nde düzenlenen 'Yapay Zeka'nın Spor Pazarlamasında Kullanımı' kongresinde Altınordu Futbol Kulübü'nü temsilen katılan ANTAK Direktörü Sabri Kaya, seminerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka ve futbol

Kaya, Altınordu Futbol Kulübü'nü temsilen katıldığı kongre ile ilgili olarak da "Yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi sporun, özel olarak da futbolun pazarlanması konusunda önemli bir yeri olacaktır. Bu alandaki çalışmalar gördük. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Yine ABD temasları sırasında Los Angeles Galaxy Futbol Kulübü ile de akademi seviyesinde temas sağladık. Onların hem oyuncu yetiştirilmesi hem de antrenörlerin yeterliliklerin arttırılması konusunda ne gibi eğitimler yaptıklarını yerinde gördüm" dedi.

"MLS yönetimi strateji değiştirmiş"

Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında ABD'de futbolun popülaritesinin giderek arttığına vurgu yapan Altınordu ANTAK Direktörü, " David Beckham, Henry, Zlatan İbrahimovic, Rooney gibi Avrupa kökenli yıldızlar, Major League Soccer'ın (MLS) tanıtımına büyük katkı sağladı. Bu yıldızların MLS'ye gelmesinden sonra ABD'de futbola ilgi artarak büyüdü. 20 yıl önce ABD'de futbol kulüplerinin içindeydim. Şu anda gördüklerim ile o günler arasında büyük farklar var. ABD Kulüplerinin büyük yatırımlar yaptıklarını gördüm. Şu noktayı özellikle vurgulamak isterim. MLS yönetimi futbol kariyerinin sonuna yaklaşmış oyuncuları kadrolarına katmalarına rağmen artık gelecek vadeden genç oyuncuları yetiştirmeye ve kadrolarına katmaya başladılar" diye konuştu.

"Futbol oynanan her yer hedefimiz içinde"

Türk ve Avrupa futboluna yıldızlar yetiştiren Altınordu'nun sisteminin Avrupa ve ABD'ye uygun olduğunu kaydeden Sabri Kaya, "Altınordu Kulübü olarak sadece yerele oyuncu yetiştirmiyoruz. Hedefimiz Avrupa'nın en büyük 5 ligine oyuncu yetiştirmekti artık bundan sonra ABD'yi de gündemimize almalıyız. Altınordu temelinde bakarsak 'Bu topraklarda yetişen genç oyuncular için yeni bir pazar açıldı' diyebiliriz. Altınordu gibi futbolcu yetiştirici kimliğine sahip futbol yapılanmasına sahip kulüplerin, bu pazarlara daha da rahat ulaşacaklarına inanıyorum. Türk futbol kulüplerinin hedefi artık futbol oynanan her yer olmalıdır. Nasıl ki Güney Amerika'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Amerika'ya oyuncular gidiyorsa Türkiye'den de Avrupa'ya ve Amerikan Ligi'ne oyuncular göndermeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Amerika Birleşik Devletleri, Sabri Kaya, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sabri Kaya: 'Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! 12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
01:07 Ronaldo, kariyerinde 800. kez fileleri havalandırdı
01:01 Sanayi ve elektrik üretiminde doğalgaza yüzde 20 zam yapıldı
00:55 Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor
00:46 Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
00:29 Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor
23:59 Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
23:57 Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti
23:19 Muharrem İnce'nin Abdullah Gül sözleri ses getirdi: Anlaştıklarını duyuyorum
23:03 İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi
23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Yanlışlıkla çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:22
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 01:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sabri Kaya: "Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement