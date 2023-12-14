Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ın flaş bir açıklama yaparak kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SAÇ EKTİRDİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ

Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar, sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, hakkındaki iddiaları reddetti.

"SAÇMA SUÇLAMALARA SON VERELİM"

Aboubakar açıklamasında, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin" dedi.