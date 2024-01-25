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Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi - Son Dakika
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Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Rakibin 5'li savunma ile başlamasının kafalarını karıştırdığını belirten Buruk, Sacha Boey'in oynamamasının ve Abdülkerim'in sakatlığının takımı etkilediğini söyledi.

25.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:55
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI KAFA KARIŞIKLIĞI OLDU"

Rakip takım hakkında konuşan Buruk, "Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük" dedi.

"BOEY'IN OLMAMASI BİZİ ETKİLİYOR"

Bayern Münüh'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu Sacha Boey'in durumuna da değinen antrenör, "Sacha Boey'in oynamaması bizi etkiliyor. Abdülkerim'in sakatlığı var. Sergio henüz dönmedi. Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey\'e de değindi! Okan Buruk\'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi - Son Dakika
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