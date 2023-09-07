Sacha Boey'e ''Galatasaray soyunma odası Erdoğancı mı?'' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi - Son Dakika

Sacha Boey'e ''Galatasaray soyunma odası Erdoğancı mı?'' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi

Son Güncelleme: 07.09.2023 12:38

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, Fransız basınından So Foot'a açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek, ''Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?'' sorusuna, ''Soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim.'' cevabını verdi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran Sacha Boey, Fransız basınından So Foot'a konuştu. 22 yaşındaki futbolcu kendisine sorulan "Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?" sorusuna "Daha çok Erdoğancı var." cevabını verdi.

"DAHA ÇOK ERDOĞANCI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Nâfi Alpay'ın So Foot'tan aktardığı habere göre, Sacha Boey'e verdiği röportajda "Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?" sorusu soruldu. Boey ise verdiği cevapta, " Türkiye'de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"100 MİLYON EUROYA GİDERİM"

Fransız futbolcu, " Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro maaş teklifi alsan gider misin?" sorusuna ise "Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema'yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım." cevabını verdi.

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Son Dakika Spor Sacha Boey'e ''Galatasaray soyunma odası Erdoğancı mı?'' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sacha Boey'e ''Galatasaray soyunma odası Erdoğancı mı?'' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi - Son Dakika
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