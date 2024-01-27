Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu

Galatasaray'da hedef Marcos Acuna, sarı-kırmızılılar Arjantinli futbolcu için kulübü Sevilla ile teması kurdu. Angelino'nun takımdan ayrılması sonrası Aslan, sol bek pozisyonu dünya çapında bir isimle doldurmak istiyor.

ACUNA OPERASYONU BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Acuna bu sezon Sevilla formasını 13 maçta giydi. Arjantinli sol bek bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.