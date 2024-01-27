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Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu - Son Dakika
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Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu

Galatasaray, Sevilla'dan Marcos Acuna'yı sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı.

27.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 11:10
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Galatasaray'da hedef Marcos Acuna, sarı-kırmızılılar Arjantinli futbolcu için kulübü Sevilla ile teması kurdu. Angelino'nun takımdan ayrılması sonrası Aslan, sol bek pozisyonu dünya çapında bir isimle doldurmak istiyor.

ACUNA OPERASYONU BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli sol bek Marcos Acuna için harekete geçti.

Galatasaray, Acuna transferi için Sevilla ile görüşmelere başladı

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Acuna bu sezon Sevilla formasını 13 maçta giydi. Arjantinli sol bek bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
YORUMLAR (1)
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