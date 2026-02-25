Sadettin Saran 90+11\'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdığı maçın ardından Başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, 90+5'te Asensio ile öne geçmesine rağmen 90+11'de yediği golle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kadıköy'de sevinç yerini sessizliğe bıraktı.
Milliyet'in haberine göre Sadettin Saran, maçın hemen ardından soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Saran'ın oyunculara moral verdiği belirtildi.
Saran'ın konuşmasında, "Ağlayarak değil, savaşarak şampiyon olacağız. Rakibimizle 2 puan fark var." dediği aktarıldı. Başkanın ayrıca, "Biz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi hikayeler böyle yazılıyor. Beraber başaracağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.
