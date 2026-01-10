Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi olmayı başardı.

FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu. 21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Öte yandan Saran, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.

SADETTİN SARAN KONUŞMA YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kupa seremonisinin ardından soyunma odasına gitti. Saran, takımı ve teknik heyeti ortaya toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi ve ''Sizler benim ailemsiniz'' diyerek herkese başarıları için teşekkür etti.

FUTBOLCULARDAN SARAN'A SÜRPRİZ TEZAHÜRAT

Saran'ın konuşması sona ermesinin ardından tüm oyuncular ve teknik heyet, ''Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tezahüratlarında bulundu. Sevincin zirveye çıktığı bu anlarda Sadettin Saran tüm ekiple tek tek tokalaştı.