Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat
Spor

Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat

Haberin Videosunu İzleyin
Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat
10.01.2026 22:49
Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Başkanı Sadettin Saran, maç sonrası soyunma odasında takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Oyunculara teşekkürlerini ileten Saran, konuşmasının ardından oyuncular ve teknik heyet tarafından tezahüratlarla kutlandı. 'Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratları soyunma odasında yankılandı.

2025 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi olmayı başardı.

FUTBOLDAKİ İLK KUPASINI KAZANDI

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran için de anlamlı bir final oldu. 21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Öte yandan Saran, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a karşı elde edilen galibiyetten sonra bugün 2. kez derbi galibiyeti yaşadı.

SADETTİN SARAN KONUŞMA YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kupa seremonisinin ardından soyunma odasına gitti. Saran, takımı ve teknik heyeti ortaya toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi ve ''Sizler benim ailemsiniz'' diyerek herkese başarıları için teşekkür etti.

FUTBOLCULARDAN SARAN'A SÜRPRİZ TEZAHÜRAT

Saran'ın konuşması sona ermesinin ardından tüm oyuncular ve teknik heyet, ''Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tezahüratlarında bulundu. Sevincin zirveye çıktığı bu anlarda Sadettin Saran tüm ekiple tek tek tokalaştı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran soyunma odasına indi! Oyunculardan başkana sürpriz tezahürat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Sadettin Saran, Rumeysa'dan böyle tezahürat görmemiştir. Oley, oley, ... oley! 9 27 Yanıtla
    00349200 00349200:
    Ona da iyi çakardı 2 0
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    gözlerim nedense Mert Hakan Yandaş ı aradı :)))) 7 14 Yanıtla
    Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    ironi yaptım ama millet ciddiye almış şaka gibisiniz. gülücükten de mi anlamadınız :))) 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
