Üye Girişi
Sadık Baş: "Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum" - Son Dakika

Sadık Baş: "Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum"

01.12.2021 10:39
Sadık Baş: "Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum"

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Hatayspor'un futbolcularından Sadık Baş, takımda oluşan aile ortamının başarıyı getirdiğini belirterek, Hatayspor'da kalıcı olmak istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Hatayspor'un futbolcularından Sadık Baş, takımda oluşan aile ortamının başarıyı getirdiğini belirterek, Hatayspor'da kalıcı olmak istediğini söyledi.

Süper Lig'de 14 hafta itibari ile 26 puanla üçüncü sırada yer alan Hatayspor, başarılı bir sezon geçiriyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlı takım çıkışını sürdürürken, başarılı futbolculardan Sadık Baş, transfer sürecini ve hedefini açıkladı. Sadık Baş, Ömer Erdoğan'ın bizzat kendisini arayarak takımda görmek istediğini söylediğini belirterek, önceliğinin Hatayspor'da kalıcı olmak olduğunu söyledi.

27 yaşındaki futbolcu Bursa Nilüferspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor'da forma giydikten sonra bu sezon başında Hatayspor'a transfer oldu. Son olarak oynadığı Eyüpspor'da 34 maça çıkan ve 10 gol ile takımına katkı sağlayan Sadık Baş, bu forma altında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sağ kanatta görev yapan Sadık Baş transfer süreci ile ilgili olarak Ömer Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Geçen sene Eyüpspor'daydım orada da çok güzel bir ortamımız vardı. Çok severek oynadığım bir kulüptü, gerçekten çok mutluydum. Sezonun sonlarına doğru Ömer hoca aradı beni. Kendisini daha önceden de tanıyordum. 'Kardeşim takımımda seni görmek istiyorum, ne dersin? Orada mutlu musun' dedi. Ben de 'Hocam çok mutluyum ama sizin için gelirim Hatay'a' dedim. Transferim de böyle gerçekleşti. Ömer Hoca'yı da daha önceden tanıyorum, çok düzgün ve karakterli bir insan" dedi.

Önceliğinin Hatayspor'da kalıcı olmak olduğunu belirten Sadık Baş, "Benim mevkiimde oynayan arkadaşlarımın performansları çok iyi durumda. Ömer Hoca da adaletine sonuna kadar inandığım bir insan. Şu anda o mevkideki arkadaşlarımın performansından dolayı forma şansı bulmam az görünüyor. Ama ben çalışmalarıma yüzde yüz bir şekilde devam ediyorum. Fırsat geldiğinde de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Önceliğim Hatayspor'da kalıcı olmak. Hatayspor'a transfer olmadan önce kafamda soru işaretleri vardı. 'Acaba uyum sağlayabilir miyim? Arkadaşlarımla anlaşabilir miyim' gibi. Takımın içine girince hiç düşündüğüm gibi olmadı beni direkt içlerine aldılar, burada çok güzel bir aile ortamı var. Çok karakterli insanlardan kurulu kulüp. Ömer Hoca'nın da takımı kurarken en büyük düşüncesi karakterli oyunculardan kurmaktı" diye konuştu.

Sadık Baş, takım içindeki aile ortamının başarıyı getirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Başarıyı aile ortamına bağlıyorum. Çoğu sorun çözülebiliyor. Takım kalitesi düşükse transfer yapılıyor veya temposu düşükse idman programı ona göre yapılıp çözülüyor. Ama aile ortamını oluşturmak zor ve bu ortamı yakalayanlar başarılı oluyorlar. Ömer Hoca'nın en dikkat ettiği şey bu ortamı yakalayabilmek. Sezon başında kampta toplandığımız zaman takıma ilk yaptığı konuşmada; "Hepinizin belli bir yeteneği, kalitesi var. Ama sizin burada olmanızdaki en büyük etken karakteriniz" demişti. Gerçekten de öyle oldu. Takımın hepsi çok karakterli insanlardan kurulu. Böyle olunca da aile ortamını yakalamak daha kolay oluyor. Zaten puan cetvelinde görüldüğü gibi gayet iyi durumdayız."

Sadık Baş, Ömer Erdoğan'ı hak edene hak ettiğini veren biri olarak tanımladığını da söyledi. - HATAY

Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum
Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum
Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum
Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum
Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum
Sadık Baş: Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Sadık Baş, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sadık Baş: 'Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum' - Son Dakika Spor


Son Dakika

30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! 10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam 09:53 Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! 09:30 Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz 17:56 Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?         
10:38
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı         
15:34
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 10:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sadık Baş: "Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement