Sadık Emir Kabaca: "Milli Takım'da oynamak çok gurur verici" - Son Dakika
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Sadık Emir Kabaca: "Milli Takım'da oynamak çok gurur verici"

02.07.2022 12:14

- Sadık Emir Kabaca: "Milli Takım'da oynamak çok gurur verici" A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca: "İstanbul'da yenmiştik, İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum" A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca,...

- Sadık Emir Kabaca: " Milli Takım'da oynamak çok gurur verici"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca:

" İstanbul'da yenmiştik, İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum"

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca, Milli Takım'da oynamanın çok gurur verici bir durum olduğunu söyledi. 21 yaşındaki basketbolcu, Büyük Britanya maçı için ise, "Büyük Britanya basketbolda gelişmekte olan bir ülke. İlk maçta İstanbul'da yenmiştik. İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında yarın Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde millerin başarılı oyuncusu Sadık Emir Kabaca, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Büyük Britanya maçını değerlendiren Kabaca, "Sezonu bitenler antrenmanlara hemen başlamıştı. Ben de sezon bitince katıldım hemen. Şu ana kadar iyi gidiyor. Hazırız. Büyük Britanya basketbolda gelişmekte olan bir ülke. İlk maçta İstanbul'da yenmiştik. İngiltere'de de kazanıp, döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Milli Takım'a çağrılmanın nasıl bir duygu olduğu sorusuna 21 yaşındaki basketbolcu, "Çok gurur verici bir durum. Ben 2 kere A Milli Takım formasını giydim. Bu 3 olacak. Kendi adıma çok mutluyum" şeklinde cevap verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçirmesi ve taraftarların ona olan ilgisinin hatırlatılması üzerine genç oyuncu, "Taraftarlara öncellikle beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Sezon içinde benim inişli, çıkışlı performanslarım oldu. Daha iyi olabilirdi ama sezon sonunda belli bir noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki sezon daha istikrarlı bir şekilde aynı performansı gösterebilirim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadık Emir Kabaca: 'Milli Takım'da oynamak çok gurur verici' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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