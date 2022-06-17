Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı

Premier Lig'de Liverpool formasıyla başarıdan başarıya koşan ve bu sezon ayrılması beklenen Sadio Mane özel hayatıyla ilgili konuştu. Senegalli yıldız hayranları tarafından kendisine sorulan "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna ses getirecek bir cevap verdi.

"EVLENECEĞİM KADIN SOSYAL MEDYA KULLANMAMALI"

Allsoccer'da yer alan habere göre; Mane, kadın hayranlarının sorduğu "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna: "Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." diye yanıt verdi. Bu cevap sosyal medyada çok tartışıldı.