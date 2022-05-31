Sağlık sorunu sebebiyle yüzmeyi bıraktı, milli formayla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonası için mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Merve Aydın, "Milli takımlarda madalya kazanmak, kürsüye çıkmak, olimpiyatlara katılmak ve tabii ki her oyuncunu hayali gibi benim de WNBA'de oynamak hedefim var" dedi.

Türkiye'nin en genç kadın milli basketbolcularından olan Merve Aydın, Avrupa Şampiyonası için milli takımla birlikte geldiği Bolu kampında hazırlıklarını sürdürüyor. 10 yaşında çok sevdiği yüzme sporunu, kulağında yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle bırakmak zorunda kalan ve ailesinin çok istediği voleybola şartları el vermediği için gidemeyen Aydın, 14 yaşında başladığı profesyonel basketbol hayatında milli formayı giymenin gururunu yaşıyor. Hayalinde madalyalar kazanmak ve milli takımla birlikte olimpiyatlarda yer almak olduğunu söyleyen Merve Aydın, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesine madalya kazandırmak için ter döküyor.

"Okul seçmelerinde ayakkabılarım yoktu"

Okul seçmelerinde son gruba kaldığında ayakkabıları olmadığı için katılamayacağını düşündüğünde annesinin getirdiği ayakkabılarla takıma girmeyi başardığını belirten Aydın, "Çocukken yerinde duramayan, sürekli dışarıda oynayan bir çocuktum. Yüzmeyi çok seviyordum ancak kulağımda ciddi bir problem olduğu için bırakmak zorunda kaldım. Okula başlayacağım dönemde de iki okuldan biri basketbolda ön plandayken diğeri voleybolda ön plandaydı. Ailem beni ısrarla voleybolda ön planda olan okula vermeye çalıştı. Ancak o dönem gerekli şartları sağlayamadıkları için mecburen basketbolu ön planda olan bir okula gitmek zorundaydım. Okul takımındaki kızların başarısı dikkatimi çekmişti. Kürsüde onları alkışlarken, 'ben neden basketbol oynamıyorum?' diyerek anneme basketbol kursuna göndermesi için yalvarmıştım. Okul seçmelerinde son gruba kaldım ve ayakkabılarım hala yoktu. Seçmelere katılamayacağımı düşünürken annem elinde ayakkabılarla geldi ve seçmelere katıldım. Daha sonrasında da takıma girdim. 10 yaşımda bunları yaşarken, 4 yıl sonra A takımda profesyonel olarak basketbol oynamaya devam ettim" ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşım annemle aynı yaştaydı"

İlk profesyonel olduğunda takım arkadaşlarından birisinin annesiyle aynı yaşta olduğuna dikkat çeken başarılı sporcu, "Çok küçük yaşta profesyonel oldum ve takım arkadaşlarımdan birisi annemle aynı yaştaydı. Onun küçük bir kızı vardı. Çoğu zaman onunla vakit geçiriyordum. O yaşlarda milli takımın maçını Adana'da izleme fırsatım olmuştu. O gün çok etkilenmiştim ve bir gün o formayı giyerek küçük kardeşlerime örnek olacağım demiştim. Şimdi o formayı gururla giyiyorum ve küçük kardeşlerime örnek olduğumu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"WNBA'de oynamak hedefim var"

Hedefleri arasında WNBA'de oynamak olduğunu hatırlatan milli basketbolcu, "Milli takımlarda madalya kazanmak, kürsüye çıkmak, olimpiyatlara katılmak gibi hedeflerim var. 2 defa olimpiyatlara katıldık. Umarım üçüncüsünde ben de takımda olurum ve daha nicelerini benden sonraki jenerasyonlar da yaşar. Kulüplerde de şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Tabii ki her oyuncunu hayali gibi benim de WNBA'de oynamak hedefim var" diye konuştu.

"Bence potansiyelimiz çok yüksek"

Kamp çalışmalarını da değerlendiren Aydın, "Normal şartlarda maçlardan çok kısa süre önce toplanıp çok kısıtlı sürede çalışabiliyorken, Bolu kampı bize 2023 Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık süreci oldu. Burada tamamen basketbol var. Yeni alışkanlıklar kazanmaya çalışıyoruz. Süreci en verimli şekilde geçirip öncelikle sene içerisinde oynayacağımız eleme maçları, daha sonrasında Avrupa Şampiyonası için bir hazırlık yapıyoruz. İyi bir takımız. Bence potansiyelimiz çok yüksek. Burada bizi ileriye taşıyacak küçük detayları çalışıyoruz. Bütün takım arkadaşlarım fedakarlık edip buraya geliyor. Ama günün sonunda büyük bir amaç var o da milli takım. Umarım planlanan gibi olur ve önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırırız" açıklamasını yaptı. - BOLU