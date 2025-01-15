Sağlıklı Kampüs Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sağlıklı Kampüs Protokolü İmzalandı

FISU ve TÜSF, sağlıklı yaşamı teşvik edecek işbirliği protokolü imzaladı.

15.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) arasında "Sağlıklı Kampüs" programının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

TÜSF'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nın düzenlendiği İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilen törene, FISU Başkanı Leonz Eder ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yanı sıra FISU Genel Sekreteri Matthias Remund, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ve TÜSF Asbaşkanı Muhammed Karataş katıldı.

İmzalanan protokol, Birleşmiş Milletler'in "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve UNESCO'nun "Kazan Eylem Planı" çerçevesinde, üniversite kampüslerinde sağlıklı yaşam ve refahı teşvik eden bir model sunuyor. Program fiziksel aktivite, sağlık, çevresel sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme, gönüllülük ve sosyal sorumluluk gibi temel değerleri üniversite öğrencileri arasında ve kampüslerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

TÜSF Başkanı Türkmen, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı Kampüs Programı ile yükseköğretim kurumlarımızı uluslararası standartlarla buluşturmayı ve gençlerimize daha sağlıklı yaşam koşulları sunmayı hedefliyoruz. Halihazırda Yükseköğretim Kurulunun yürüttüğü Spor Dostu Kampüs Projesi'ne benzer şekilde, üniversitelerin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Bu işbirliği, Türkiye'nin üniversite sporları alanındaki liderlik kapasitesini artıracak bir adım olmanın yanı sıra uluslararası projelerdeki etkinliğimizi güçlendirecek. Ayrıca proje kapsamında, yeterliliklerini kanıtlayan üniversiteler sağlıklı kampüs etiketini kazanacak ve bu etiket üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacak."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlıklı Kampüs Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:36:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlıklı Kampüs Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.