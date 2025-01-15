Sağlıklı Kampüs Protokolü İmzalandı

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Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) arasında "Sağlıklı Kampüs" programının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

TÜSF'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nın düzenlendiği İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilen törene, FISU Başkanı Leonz Eder ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yanı sıra FISU Genel Sekreteri Matthias Remund, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ve TÜSF Asbaşkanı Muhammed Karataş katıldı.

İmzalanan protokol, Birleşmiş Milletler'in "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve UNESCO'nun "Kazan Eylem Planı" çerçevesinde, üniversite kampüslerinde sağlıklı yaşam ve refahı teşvik eden bir model sunuyor. Program fiziksel aktivite, sağlık, çevresel sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme, gönüllülük ve sosyal sorumluluk gibi temel değerleri üniversite öğrencileri arasında ve kampüslerde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

TÜSF Başkanı Türkmen, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı Kampüs Programı ile yükseköğretim kurumlarımızı uluslararası standartlarla buluşturmayı ve gençlerimize daha sağlıklı yaşam koşulları sunmayı hedefliyoruz. Halihazırda Yükseköğretim Kurulunun yürüttüğü Spor Dostu Kampüs Projesi'ne benzer şekilde, üniversitelerin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Bu işbirliği, Türkiye'nin üniversite sporları alanındaki liderlik kapasitesini artıracak bir adım olmanın yanı sıra uluslararası projelerdeki etkinliğimizi güçlendirecek. Ayrıca proje kapsamında, yeterliliklerini kanıtlayan üniversiteler sağlıklı kampüs etiketini kazanacak ve bu etiket üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacak."