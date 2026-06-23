Sağlıklı Yaşam Ligi'nde Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıklı Yaşam Ligi'nde Ödül Töreni

Sağlıklı Yaşam Ligi\'nde Ödül Töreni
23.06.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, çocuklara sorumluluk almayı öğreten programı tanıttı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Sağlıklı Yaşam Ligi adını verdiğimiz bu program kapsamında çocuklar sadece kendileri öğrenmiyor. Aynı zamanda kendileriyle alakalı sorumluluk alıyorlar, harekete geçiyorlar." dedi.

Afyonkarahisar'da Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Ligi"nde dereceye giren okulların öğrencilerine ödülleri verildi.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, bir sorumluluk aldıklarını ve bu kapsamda her bir insanın "bağımsız" olana kadar ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini belirtti.

Çocuklar ve gençlerle buluştuklarında onlara eğitim vermenin ötesinde kendileriyle, toplumla alakalı sorumluluk almaları konusunda da bir program çalışması yaptıklarını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Yaşam Ligi adını verdiğimiz bu program kapsamında çocuklar sadece kendileri öğrenmiyor. Aynı zamanda kendileriyle alakalı sorumluluk alıyorlar, harekete geçiyorlar. Toplumlarıyla, sevdikleriyle alakalı sorumluluk alıyorlar. Okulda öğretmenlerinden öğrendiklerini, araştırarak bulduklarını, anne babalarıyla, komşularıyla, esnafla, sokaktaki insanlarla paylaşıyorlar, onlara anlatıyorlar. Sağlıklı yaşam kültürünün yaşadıkları şehirlerde yayılması ve yerleşmesi için çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışma, Afyonkarahisar'da 144 okulun katılımıyla 20 bin 500 öğrenci tarafından uygulandı. Söylemesi kolay ama yapması çok zor, ulaşması çok çok zor bir rakam. Yüz akıyla başladık, yüz akıyla bitirdik."

"Afyonkarahisar'ın 'en Yeşilaycı' şehir ünvanını alan bir şehir olmasını diliyoruz"

Afyonkarahisar'a mart ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'yla geldiklerinde Tazlar köyünü ziyaret ettiklerini anımsatan Dinç, "Köy, 'Türkiye'nin en Yeşilaycı köyü' seçilmişti. Çünkü Tazlar köyünde 1960'lardan bu yana hiçbir bağımlılık yok. Ne alkol ne kumar ne sigara, hiçbir bağımlılık yok. Dolayısıyla Tazlar köyüne en bağımsız, en Yeşilaycı köy ünvanı vermiştik. Nasıl bir köy 'en bağımsız köy' olabiliyorsa, bütün bağımlılıklardan kendini koruyabiliyorsa, bir şehir de koruyabilir diye inanıyoruz ve Afyonkarahisar'ın 'en bağımsız', 'en Yeşilaycı' şehir ünvanını alan bir şehir olması, bu konuda öncülük yapmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Naci Aktaş da Sağlıklı Yaşam Ligi'ne ocak ayında başladıklarını ve haziranda bittiğini kaydetti.

Bu sene 20 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Aktaş, "Burada iki tane üniversitemiz var. Hem akademisyenler hem de üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin de desteğini alarak 20 bini inşallah ikiye, üçe katlayalım." dedi.

Törende, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas ve İl Milli Eğitim Müdür Miraç Sünnetci de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Mehmet Dinç, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlıklı Yaşam Ligi'nde Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıklı Yaşam Ligi'nde Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.