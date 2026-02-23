Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
23.02.2026 08:13
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
Haber Videosu

Amatör bir futbol maçında, topun çarptığı martı için futbolcular seferber oldu. Topun çarpması sonucu yere düşen ve bir süre hareketsiz kalan martıya futbolcular kalp masajı yaptı. Yapılan müdahale sonucunda martının yeniden hareket etmeye başladığı görüldü. Bu olay, sahadaki sporcular ve tribündekiler tarafından alkışlandı.

İstanbul'da amatör kümede oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında nadir rastlanan bir an yaşandı. Maç sırasında top, sahaya alçaktan uçan bir martıya çarptı.

"HELAL OLSUN, İŞTE SPORCU DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Yere düşen ve bir süre hareketsiz kalan martıya oyuncuların müdahale etmesi sonrası kuşun yeniden hareket etmeye başlaması tribünlerden alkış aldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Helal olsun", "İşte sporcu dediğin böyle olur" ve "İnsanlık ölmemiş" şeklinde yorumlar yaptı. O anlar kısa sürede yayılarak gündem oldu.

09:29
