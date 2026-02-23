Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü

İstanbul'da amatör kümede oynanan bir karşılaşmada futbol sahalarında nadir rastlanan bir an yaşandı. Maç sırasında top, sahaya alçaktan uçan bir martıya çarptı.

"HELAL OLSUN, İŞTE SPORCU DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Yere düşen ve bir süre hareketsiz kalan martıya oyuncuların müdahale etmesi sonrası kuşun yeniden hareket etmeye başlaması tribünlerden alkış aldı.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Helal olsun", "İşte sporcu dediğin böyle olur" ve "İnsanlık ölmemiş" şeklinde yorumlar yaptı. O anlar kısa sürede yayılarak gündem oldu.