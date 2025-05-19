Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti - Son Dakika
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Spor

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

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Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile dalga geçti. Mizahi üslubu ve esprili yorumuyla takipçilerini güldüren Gökbakar'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada viral oldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

19.05.2025 07:31
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Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile dalga geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Eğlenceli ve mizahi üslubuyla tanınan Gökbakar, Ilıcalı ile ilgili esprili bir yorum yaparak takipçilerini güldürdü. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar Gökbakar'ın espirili yaklaşımına yoğun tepki gösterdi.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada viral olan bu gönderi, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Şahan'a tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler.

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

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Son Dakika Spor Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kaba osmanoğlu:
    bu genetiği bozuk, sen adam oldun da Acun a laf atiyon. acaba bugüne kadar kime faydası olmuş. .....si 22 28 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Galatasaray ve Fenerbahçeli değilim ama Şahan'ı hiç sevmem tam bir TOP 24 17 Yanıtla
  • 633148:
    Sanatçıyı spor siyaset sex bitirir birde mafyacilik oynayani çünkü siz halka mal olmuş insanlarsıniz sevenleriniz var siyasete takilirsaniz karşıt gorustekiler sizi terk eder taraftar olduğunuzu aşırı şekilde belli ederseniz yine karşı takımdaki taraftarlar sizi terk eder. boş işler ve en sonda i taltlises gibi mafyacilik oynarsan bitersin 3 2 Yanıtla
  • 6490203:
    Galatasaraylıyım da yaptığı şeyin komiklikini anlayamadım 1 0 Yanıtla
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