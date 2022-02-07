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Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı

07.02.2022 00:37

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Burak Elmas ve yönetimine karşı ağır ifadeler kullandı. Gökbakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu koskoca kulübü bu hale getiren başkan ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" sözlerine yer verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medyadan sarı-kırmızılıların başkanını hedef aldı.

"TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİ DEVAM EDİYOR"

Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada, "Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır(0) olan bir Galatasaray izledik. Bu koskoca kulübü bu hale getiren başkan ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" dedi.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'dan sert yorum! Burak Elmas'ı hedef aldığı paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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