Sahaya giren taraftar Messi'yi kündeye getirdi
Sahaya giren taraftar Messi'yi kündeye getirdi

Sahaya giren taraftar Messi'yi kündeye getirdi
27.02.2026 11:38
Sahaya giren taraftar Messi'yi kündeye getirdi
Inter Miami'nin 2-1 kazandığı maçta sahaya giren taraftarlar Messi'ye ulaşmaya çalıştı, yaşanan arbede sırasında yıldız futbolcu yere düştü.

Inter Miami'nin, Ekvador temsilcisi Independiente del Valle ile Porto Riko'da oynadığı hazırlık maçına son dakikalarda yaşanan olay damga vurdu.

INTER MIAMI 2-1 KAZANDI

Karşılaşmayı Inter Miami 2-1'lik skorla kazandı. ABD ekibinin ilk golünü 16. dakikada Santi Morales kaydetti. Independiente del Valle, Patrik Mercado'nun golüyle skoru eşitledi.

Mücadelenin 70. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu.

GÜVENLİK ENGEL OLAMADI

Maçın son anlarında ise birkaç taraftar güvenlik önlemlerini aşarak sahaya girdi. Messi'ye doğru koşan taraftarlar yıldız futbolcuya sarılmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sırasında yaşanan arbede esnasında Messi yere düştü.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli futbolcu, ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

