Şahika Ercümen'den Yeni Türkiye Rekoru - Son Dakika
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Spor

Şahika Ercümen'den Yeni Türkiye Rekoru

Milli sporcu Şahika Ercümen, Yunanistan'da 82 metre dalışla Türkiye rekorunu kırdı.

08.10.2024 17:14
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Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinde yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Şahika, 82 metreyi 3 dakika 10 saniyede tamamlayarak daha önce kendisine ait olan rekorunu yeniledi.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 140 sporcunun ve 40 ülkenin katılımıyla 02-13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Nefes kesici yarışma serbest dalışın çeşitli branşlarında devam ediyor. Milli Takım ile Yunanistan'da Türkiye'yi temsilen yarışan milli sporcu Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı paletsiz ip destekli kategorisinde yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki rekorun da sahibi olan Şahika, bu kategoride 82 metreyi 3 dakika 10 saniyede tamamlayarak adını rekora yazdırdı.

Şahika Ercümen, "Uzun bir sezondu ve bu Dünya Şampiyonası yılın son yarışması. Dolayısıyla bir hayli yorgunum ve maalesef buraya gelmeden önce sağlık sorunlarım vardı. Buna rağmen ülkemizi temsil etmek istedim. Bugün tüm aksiliklere rağmen Türkiye rekorunu kırarak sudan çıktığım için çok mutluyum. Ülkemizde son günlerde yaşanan kadın cinayetleri hepimizi olduğu gibi beni de derinden etkiledi ve bugünkü dalışta aklımda kalbimde bu kadınlar vardı. Dalışımı kadın cinayetlerinin sonlanmasına ithaf etmek istedim. Yarışma devam ediyor destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası 12 Ekim de yapılacak madalya töreni ile son bulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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