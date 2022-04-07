Sahilde masa tenisi maçı yaptılar - Son Dakika
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Sahilde masa tenisi maçı yaptılar

07.04.2022 16:55
Sahilde masa tenisi maçı yaptılar

Tekirdağ'da Dünya Masa Tenisi günü sebebiyle turnuva düzenlendiTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Masa Tenisi Federasyonu Tekirdağ Temsilciliği tarafından 6-7 Nisan 2022 tarihleri arasında Dünya Masa Tenisi günü etkinlikleri dolayısıyla 'Masa Tenisi' turnuvası düzenlendi.

Tekirdağ'da Dünya Masa Tenisi günü sebebiyle turnuva düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Masa Tenisi Federasyonu Tekirdağ Temsilciliği tarafından 6-7 Nisan 2022 tarihleri arasında Dünya Masa Tenisi günü etkinlikleri dolayısıyla 'Masa Tenisi' turnuvası düzenlendi.

Sahil dolgu alanında gerçekleştirilen ve masa tenisi severlerin ilgiyle takip ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne olurken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün günün hatırasına gençlerle masa tenisi maçı yaptı.

Keyifli ve heyecanlı anların yaşandığı turnuvada Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Spor Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, Masa Tenisi İl Temsilcisi Ferit Gökçe de yer aldı. - TEKİRDAĞ

Sahilde masa tenisi maçı yaptılar
Sahilde masa tenisi maçı yaptılar
Sahilde masa tenisi maçı yaptılar

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Hisarcık, Tekirdağ, gençlik, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sahilde masa tenisi maçı yaptılar - Son Dakika


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