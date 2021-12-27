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Şahinbey Ampute'den farklı tarife - Son Dakika

Şahinbey Ampute'den farklı tarife

27.12.2021 16:01
Şahinbey Ampute'den farklı tarife

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sonrasında gülen taraf mavi-beyazlı takım olurken, karşılaşmanın 3 golü Mohammed Mubarık'tan, 1 golü Fuat Taştan, 1 golü Barış Telli'den, 1 Yussıf Yahaya'dan geldi.

"Ampute sporuna önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, "Bizim için sonuç çok önemli değil. Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye'de herkesin destek vermesini istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ideallerini yerine getirerek sporu tabana yayıyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Deplasmanda Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı net bir skorla mağlup ettik. Teknik heyeti ve sporcularımı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute'den farklı tarife
Şahinbey Ampute'den farklı tarife

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Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, Denizli, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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