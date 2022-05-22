Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1

22.05.2022 13:36
Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesini bildi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesini bildi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda ligin güçlü takımlarından ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takım ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan mavi beyazlı ekip ikinci yarıda rakibine göre üstün bir futbol ortaya koyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

"Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, "Ligin güçlü takımlarından ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştık. Takımız iyi bir performans göstererek 2-1 galip geldik. Bizim için oldukça zor bir maçtı ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 mağlup kapattık. Ancak ikinci yarıda oyuncularımız kendilerine yakışır bir oyun ortaya koyarak 2-1 galip gelmesini bildiler. Bir önemli karşılaşmayı daha geride bıraktık. Şimdi kalan maçlarımızı da kazanarak ligi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1
Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1

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Kaynak: İHA

Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Ampute'den muhteşem geri dönüş: 2-1 - Son Dakika
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