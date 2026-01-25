Şahinbey Ampute çıkışını sürdürüyor

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ligin güçlü takımlarından Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı mavi-beyazlı takım 3-0 kazanmasını bildi.

Lig de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen mavi-beyazlı takım aldığı galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi.

Alınan galibiyetten dolayı mutluyum

Alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik eden Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 3-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 3-0 mağlup ettik. Hafta içi Salı günü de ertelenen Trabzon maçımızı da yenip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleri ile sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı futbolcuları ise sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini belirterek taraftarlardan Salı günü 13: 00'da oynanacak olan Trabzon maçında tribünleri doldurmalarını istediler. - GAZİANTEP