Şahinbey Ampute Takımı, DEPSAŞ Enerji\'yi 1-0 Mağlup Etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi sahasında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Zorlu mücadelede üstün bir performans sergileyen Şahinbey ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

"Önemli bir galibiyetti"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi alınan bu güzel galibiyetten dolayı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdikleri mücadele ve azimle ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdiler. İnşallah bu başarıların devamı gelecek, Alınan gelibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve taraftarlara armağan ediyorum" dedi. - GAZİANTEP