Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, Deplasmanda Galip Geldi

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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

İçeride ve dışarıda üst üste galibiyetler alarak ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Aldığı seri galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren mavi-beyazlı ekip, çıkışını Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek güçlü rakibini 3-1 mağlup etti.

"Centilmence bir maç oldu"

Takımını Gebze deplasmanında da yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ederek, "İki takım için de zor bir maç oldu. Üst üste ikinci deplasmanımızı oynadık. Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı deplasmanda 1-0 mağlup ettik. Bu hafta ise ligimizin güçlü takımlarından Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Zor bir maç oldu. Ancak alınan galibiyetten çok iki takım arasındaki fair-play beni daha çok mutlu etti. Hedefimize doğru ilerlediğimiz bu yolda güçlü bir rakibimizi daha aşarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyeti onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP