 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi'ni mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Şahinbey, ikinci yarıda da üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti elde etti. Başkan ve antrenör, takımın şampiyonluk hedefine doğru ilerlediğini belirtti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi\'ni mağlup etti
07.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Şahinbey Ampute Futbol Takımının üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine göre üstün bir oyun ortaya koyan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol rakip filelere gönderdiği 1 golle karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

"Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında galip geldiklerini belirterek, "İlk yarının son maçları, Önümüzde TSK maçımız kaldı. TSK maçı sonrası ilk yarıyı tamamlamış olacağız. Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği desteklerle şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyoruz. Kendi evimizde Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık ve bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Ortaya konan centilmence mücadeleden dolayı her iki takımında teknik ekibini ve oyuncularını kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanlarıma teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş şampiyonluk yolunda ilerlediklerini belirterek, "Ortaya konan oyundan ve alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk için oynayan bir ekibiz. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ortahisar, Şahinbey, Futbol, Maç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika


15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:52:29. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi'ni mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement