Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Ortahisar Belediyesi\'ni mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Şahinbey Ampute Futbol Takımının üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da rakibine göre üstün bir oyun ortaya koyan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol rakip filelere gönderdiği 1 golle karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi.

"Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında galip geldiklerini belirterek, "İlk yarının son maçları, Önümüzde TSK maçımız kaldı. TSK maçı sonrası ilk yarıyı tamamlamış olacağız. Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği desteklerle şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyoruz. Kendi evimizde Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı ağırladık ve bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldık. Ortaya konan centilmence mücadeleden dolayı her iki takımında teknik ekibini ve oyuncularını kutluyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanlarıma teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş şampiyonluk yolunda ilerlediklerini belirterek, "Ortaya konan oyundan ve alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Şampiyonluk için oynayan bir ekibiz. Allah'ın izniyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP