Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, Sakarya'yı 8-0 Geçti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, Sakarya'yı 8-0 Geçti

Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, Sakarya\'yı 8-0 Geçti

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup ederek ligdeki başarılı çıkışını sürdürdü. Takım, centilmence bir mücadele sergileyerek taraftarlarını mutlu etti.

19.01.2025 16:52  Güncelleme: 16:54
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan mavi beyazlı ekip, Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, ortaya konan oyundan dolayı iki takımı da tebrik ederek alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "İki takımı da centilmence bir mücadele ortaya koydukları için kutluyorum. Şahinbey Belediyespor olarak sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Takımımızın istikrarlı çıkışı bu konudaki beklentilerimizi ve umutlarımızı da arttırıyor. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Haftayı galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktık. Alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca bizlere her zaman destek olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı, Sakarya'yı 8-0 Geçti - Son Dakika

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