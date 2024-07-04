Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaz spor okullarında gençlerle buluştu

Spor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaz spor okullarında spor yapan gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü okulların tatile girmesiyle beraber, öğrencilerin yaz aylarını spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği yaz spor okullarında 5.500 genç 12 ayrı spor branşında eğitim veriyor.

"Gençlere spor alanları yaptık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlere spor yapacakları alanlar yaptıklarını belirterek, "Gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmasını istiyoruz. Eğitimde verdiğimiz desteklerin yanı sıra spor alanında da gençlerimizin kendilerine uygun branşlarda spor yapmasını istiyoruz. Bunun içinde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar yaptık. 86.500 m2 alana Akkent Spor Köyü'nü inşa ettik. 86.000 m2 alan üzerine yaptığımız Geleneksel Sporlar Merkezi'mizini de gençlerimizin hizmetine sunduk. Bunların yanı sıra gençlik merkezlerimizde fitness ve spor salonlarımız bulunuyor. Şu anda Yaz spor okullarımızda 5.500 öğrencimiz 12 ayrı branşta eğitim alıyorlar. Bunu sadece yazın değil tüm yıla yaydık ve yıl boyunca 12 ayrı branşta gençlerimize eğitim vermeye devam ediyoruz. Gençlerimize her yıl spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bugüne kadar 1.268.000 spor ayakkabısı hediye ettik. Forma eşofman, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz. Takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize bisiklet dağıtıyoruz. Amacımız gençlerimizin bedenen gelişmelerini sağlayarak, zinde sağlıklı bir birey olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP