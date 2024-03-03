Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı TSK Rehabilitasyon Merkezi\'ni 9-1 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 9-1mağlup etti.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İki takımında centilmence mücadele ettiği karşılaşmadan mavi beyazlı ekip sahadan 9-1 galip ayrıldı.
"Oyuncularımı tebrik ediyorum"
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel; alınan galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu hafta kendi evimizde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımıydı. İlk golü bulana kadar rakibimiz iyi direndi. Ancak ilk golden sonra rakipte risk alınca goller peş peşe geldi. Ortaya konan oyundan dolayı rakip takımı ve kendi takımımı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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