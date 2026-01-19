Şahinbey Belediye Spor, U17 güreşte grup şampiyonu

U17 Yıldız Erkekler Serbest Güreş Grup Şampiyonası, 14-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Yozgat'ta gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından güçlü kulüplerin katıldığı organizasyonda Şahinbey Belediye Spor Kulübü, elde ettiği büyük başarıyla adını zirveye yazdırdı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü, şampiyona boyunca ortaya koyduğu üstün performansla 154 puan toplayarak takım halinde grup şampiyonu olmayı başardı ve büyük bir gurur yaşattı.

Altın, gümüş ve bronz madalyalarla dolu şampiyona

Şahinbeyli sporcular, bireysel müsabakalarda da önemli dereceler elde ederek takım şampiyonluğunun mimarı oldu. Farklı kilolarda mindere çıkan genç güreşçiler, sergiledikleri mücadeleci ruh ve teknik performanslarıyla dikkat çekti. Şahinbey Belediye Spor Kulübü sporcularından 45 kiloda Mehmet Göçer Türkiye 2'ncisi, 48 kiloda İbrahim Bera Kıvrak Türkiye 3'üncüsü, 55 kiloda Berat Veli Körpeş Türkiye Şampiyonu, 60 kiloda Metin Şahin Türkiye 3'üncüsü, 65 kiloda Necati Bozkurt Türkiye 3'üncüsü, 65 kiloda Saruhan Karaoğlu Türkiye 2'ncisi, 80 kiloda Efe Koca Türkiye 3'üncüsü, 80 kiloda Talha Özboyacı Türkiye 3'üncüsü, 92 kiloda Efe Demircan Türkiye 2'ncisi ve 110 kiloda Süleyman Yıldırım Türkiye 3'üncüsü oldu.