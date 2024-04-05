Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı Milli Takım Kampına Davet Edildi

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Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Milli Takım kampına davet edildiler.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları Fuat Taştan, Halil İbrahim Esen, Kemal Güneş ve Mert Yıldız Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Ampute Milli Takım kampına davet edilerek Gaziantep'in gururu oldular. Milli Takım kampı 1-8 Nisan 2024 tarihleri arasında, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

"Oyuncularımızla gurur duyuyorum"

Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takımımızın başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Halil İbrahim Esen, Kemal Güneş ve Mert Yıldız Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi. - GAZİANTEP