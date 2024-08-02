Şahinbey Belediyesi Aşırtmalı Aba Güreşine Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Şahinbey Belediyesi 4 Ağustos Pazar günü Aşırtmalı Aba Güreş'ine ev sahipliği yapacak.

Birçok önemli spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Şahinbey Belediyesi 4 Ağustos Pazar günü Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Saat 10'da başlayacak olan müsabakalara 400 güreşçi katılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliği ile 4 kategoride düzenlenecek olan müsabakalar (Minikler, Yıldızlar, Büyükler, Baş Pehlivanlar) aşırtmalı aba güreşi kategorilerinde düzenlenecektir.

Ülkemizi astana da temsil edecekler

Şahinbey Belediyesi Geleneksel sporlar Merkezi'nde düzenlenecek Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası mücadelesin de dereceye giren sporcular ülkemizi Astana'da temsil edecek. Daha önce Aşırtmalı Aba Güreşinde ve uluslararası turnuvalarda derece yapmış 11 sporcu da Şahinbey Belediyesi Aşırtmalı Aba Güreşlerine katılacaklar.

Gaziantep'in geleneksel sporu

Aşırtmalı Aba Güreşi Türk boylarının Orta Asya coğrafyasından Anadolu 'ya getirdikleri geleneksel güreş türlerinden birisidir. Türkiye'nin Gaziantep şehrine ait olan Aşırtmalı Aba Güreşi Gazi şehrin geleneksel spor dalıdır. Adını, sporcuların üzerine giydiği aba kıyafetinden ve sporcuların rakibin omuz üzerinden sağ el aşırarak beldeki kemeri tutarak güreşin başlamasından dolayı Aşırtmalı Aba Güreşi adını almıştır. Aşırtmalı Aba Güreşi 2 devre halinde yapılır. 2 devreyi alan güreşçi galip gelir. - GAZİANTEP