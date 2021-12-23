Şahinbey'de 25 Aralık etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, tarafından düzenlenen spor etkinlikleri ile 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünü kutlandı.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akkent Spor Köyü ve Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde Ayak Tenisi, Dart, Masa Tenisi, Havalı Silahlar ve Karate il Birinciliği Turnuvaları düzenledi. Düzenlenen müsabakalara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, dereceye giren sporculara madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

"Vatandalarımız için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın hayatının kolaylaşması adına projelerin devam ettiğini belirterek, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde değişik etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimiz spor yaparak, şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 100. Yılını kutladılar. Çeşitli müsabakalarla yapılan etkinliklerde amaç gençleri bir araya getirerek sosyalleşmesini sağlamaktı. Gençlerimiz etkinliklerde hem eğlendi hemde yarıştılar. Müsabakalar sonrasında gençlerimize madalyaların yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Bundan 100 yıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanlarını, canlarını seve seve vererek bize bu vatanı emanet eden atalarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP