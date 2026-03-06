Şahinbey'de engel atlama heyecanı - Son Dakika
06.03.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Engel Atlama Binicilik Teşvik Yarışmaları, genç sporculara heyecan dolu anlar yaşattı. Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen biniciler yeteneklerini sergiledi.

Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Engel Atlama Binicilik Teşvik Yarışmaları, sporculara heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen biniciler, yeteneklerini sergilemek için parkura çıktı.

Yarışmalar, Şahinbey Belediyesi'nin önemli spor yatırımlarından biri olan Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona Konya, Adana ve Gaziantep illerinden çok sayıda sporcu ve kulüp katılım sağladı.

Genç sporculara teşvik

Teşvik niteliği taşıyan yarışmalarda özellikle genç binicilerin performansı dikkat çekti. Sporcular, farklı yüksekliklerde kurulan parkurlarda hem zamana karşı yarıştı hem de hatasız atlayış yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverler ise yarışmacılara alkışlarla destek verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tür organizasyonların amacının binicilik sporunu tabana yaymak, gençleri geleneksel ve modern spor dallarına yönlendirmek ve spor kültürünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Spor turizmine katkı

Şahinbey'de düzenlenen organizasyon, şehir dışından gelen sporcu ve misafirlerle birlikte spor turizmine de katkı sağladı. Yarışma boyunca centilmenlik ön planda tutulurken, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Geleneksel Sporlar Merkezi'nde benzer organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek, Gaziantep'i binicilik ve geleneksel sporlar alanında önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

