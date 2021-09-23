Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
23.09.2021 17:52
Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlarken siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler sonrası ünlü şarkıcı bir video yayınlayarak Beşiktaş camiasından özür diledi. Ortaç paylaşımında, "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.
Serdar Ortaç, Adana Demirspor beraberliği sonrası Beşiktaş'a yönelik sözlerinden dolayı büyük tepki görmüştü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından özür dilerken, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim" dedi.
"FUTBOLLA İŞİM YOK"
Ortaç sosyal medyadan paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" sözlerine yer verdi.
Son Dakika 18:16 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 17:29 AK Partili vekil, fahiş fiyatlarla ilgili rapor hazırlayıp Erdoğan'a sundu! İşte 6 maddelik çözüm önerisi 17:24 Falezlere Atatürk posteri asmaya çalışan adamı görenleri korkuttu 17:08 Sektör yetkilileri Reuters'a açıklama yaptı: Elektrik ve doğal gaza önümüzdeki ay yüzde 15 oranında zam geliyor 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş