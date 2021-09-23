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Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı - Son Dakika

Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı

23.09.2021 17:52

Serdar Ortaç, Adana Demir'in 3-0 geriye düştüğü ve 3-3 beraberlikle bitirdiği maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalılar'ı kutlarken siyah-beyazlılara yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler sonrası ünlü şarkıcı bir video yayınlayarak Beşiktaş camiasından özür diledi. Ortaç paylaşımında, "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.

Serdar Ortaç, Adana Demirspor beraberliği sonrası Beşiktaş'a yönelik sözlerinden dolayı büyük tepki görmüştü. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından özür dilerken, "Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim" dedi.

"FUTBOLLA İŞİM YOK"

Ortaç sosyal medyadan paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" sözlerine yer verdi.

Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı

Adana Demirspor, Serdar Ortaç, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı - Son Dakika
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