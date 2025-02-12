Said Ada, Kütahya\'yı Gururlandırdı: Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu

Spor

Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler-A Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor'un genç sporcusu Said Ada, büyük bir başarıya imza attı. 60 kilogram kategorisinde mücadele eden Said Ada, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Bu başarısıyla ikinci kez Türkiye derecesi elde eden genç güreşçi, hem Kütahya'nın hem de kulübünün adını gururla duyurdu. Şampiyonaya büyük bir azim ve disiplinle hazırlanan Said Ada, gösterdiği üstün performansla Türk güreşine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA