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Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı

31.01.2022 18:03
Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor'da geçiren Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak St. Etienne forması giyeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor'da geçiren Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak St. Etienne forması giyeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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Antalyaspor, Başakşehir, Ligue 1, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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