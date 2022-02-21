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Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" - Son Dakika

Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz"

21.02.2022 19:50
Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz"

- Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ekonomik ve kadro sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" dedi.

- Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz"

ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ekonomik ve kadro sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" dedi.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. 1 haftada 3 maç oynadık. Bütün takımlar oynadı fakat biz biraz ağırlarını oynadık. Bunlardan üçüncüsü de Erzurumspor gibi iyi bir takıma gelmesi dezavantajdı. Genelde geri düştüğümüz maçı çeviremiyoruz. Bugün en azından 1 puana çevirdik. Bu kadar yorgunluğun üzerine bunu başarmak önemli. Çok sıkıntı çekiyoruz. Kadro sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar var. Sakatlıklar var. Bu kadar olumsuzluğa rağmen iyi oynuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Sait Karafırtınalar: 'Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz' Sait Karafırtınalar: "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz" Yücel İldiz: 'Gollerden sonra gereksiz bocalıyoruz' Yücel İldiz: "Gollerden sonra gereksiz bocalıyoruz" Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 BB Erzurumspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 BB Erzurumspor: 1

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz' - Son Dakika Spor


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