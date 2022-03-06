Sait Karafırtınalar: "Pozisyon bile vermedik" - Son Dakika
Üye Girişi

Sait Karafırtınalar: "Pozisyon bile vermedik"

06.03.2022 16:07
Sait Karafırtınalar: "Pozisyon bile vermedik"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Manisa Futbol Kulübü maçı sonrası, "Alt sıralardaki takımların kazandığı haftada bizim de kazanmamız önemli" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Manisa Futbol Kulübü maçı sonrası, "Alt sıralardaki takımların kazandığı haftada bizim de kazanmamız önemli" dedi.

Adanaspor, ligin 28. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "6 maç kazanamama serisi vardı. Alttaki takımların kazandığı haftada iyi oldu. Çok iyi bir mücadele ile kazanmasını bildik. Pozisyon bile vermeden kazandık. Zorlu rakipleri yenip gelen bir takım vardı. Ayrıca 6 haftalık süreçte bizim yanımızda olan başkan Bayram Akgül ve yönetime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya cezalı futbolcularımız var. Dileğimiz eksiklerimizin geri dönmesi olacak" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Turgay Altay: 'İş kazası yaşadık' Son dakika haberleri: Turgay Altay: 'İş kazası yaşadık' Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 Manisa Futbol Kulübü: 0 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 Manisa Futbol Kulübü: 0

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Pozisyon bile vermedik' - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sait Karafırtınalar: "Pozisyon bile vermedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement